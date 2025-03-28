Минобороны РФ объявило о перехвате 78 украинских БПЛА
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Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 28 марта над российской территорией было перехвачено 78 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Саратовской, Курской, Белгородской, Липецкой, Ростовской и Тамбовской областей.
В аэропорту Саратова вводились ограничения на полеты.
Сведений о причиненном ущербе российская сторона не публикует.
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