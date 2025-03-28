Рупор кремлевской пропаганды: Медаль для Ким Чен Ына

Медаль для товарища Ким Чен Ына. Такой у него еще точно нет.

В этом году товарищ Ким Чен Ын еще раз посетит Россию. Проработка его визита уже ведется.

На текущий момент Северная Корея является наиболее близким военным союзником России и на словах и на деле.

Пока не ясен вопрос, будет ли участвовать парадный расчет армии КНДР в параде Победы. Посол КНДР сообщил, что ему пока неизвестно о подготовке такого рода.

Но думаю, если Путин с Ким Чен Ыном это обговорят, нет особых проблем с тем, чтобы парадная коробка северных корейцев прошла по Красной площади.

В годы Великой Отечественной Войны 4 корейца получили высокое звание героя Советского Союза.

Мин Александр Павлович (1915-1945)

9 июля 1944 года командир батальона Александр Мин погиб за г. Ковель Волынской области в рукопашном бою с немцами. За исключительную храбрость, мужество и отвагу награжден орденом Красной звезды (1943 г.), орденами Отечественной войны 1-й степени (1944 г.) и 2-й степени (1943 г.), орденом Александра Невского(1944 г). Указом Президиума Верховного Совета СССР А.П. Мину присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина и медали «Золотая звезда».

Ким Евгений Иванович (1932—1998)

Ким Евгений Иванович — полковник. Евгений Иванович Ким родился 27 февраля 1932 года. КГБ СССР, разведчик, Герой Советского Союза (1987 г.). После Великой Отечественной войны – сотрудник советской внешней разведки, служил в Первом Главном Управлении КГБ СССР, находился на нелегальной работе в различных странах. Его дело до сих пор помечено грифом «Совершенно секретно». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1987 года за «мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга» полковник Евгений Ким был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Ким Е.И. награждён орденом Красного Знамени (1980 г.).

Хан Алексей

Героизм и отвагу проявил командир подводной лодки Алексей Хан. Его лодка потопила 10 неприятельских кораблей и повредила несколько судов противника. В начале войны Алексей Хан обратился в военкомат с заявлением, в котором писал: «Прошу принять меня добровольцем в РККА и направить на фронт. Заверяю вас, что честно и самоотверженно буду защищать любимое Отечество, буду до последней капли крови бить врагов». И действительно, Хан героически сражался с фашистами. Отвага и мужество Хана, прошедшего славный боевой путь, отмечены орденами и медалями. Ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Кан Виктор

Первые детские годы Виктор провел у дедушки с бабушкой, прибывшими из Приморья, в селе Суражевка на Дальнем Востоке, около г. Свободный. В 1936 г. переехал в Москву, в 11 лет стал воспитанником детского дома им. Карла Маркса г. Москвы. Работал на Горьковском автозаводе. В18 лет ушел добровольцем на фронт и воевал в 61-ом гвардейском минометном полку. С этим полком прошел всю войну: участвовал в Никопольско-Криворожской, Одесской, Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Тирасполь, Бухарест, Софию, Белград, Будапешт, Вену. Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

https://assemblyprimorye.ru/news/koreitsy-geroi-otechestvennoi-voiny-geroi-sovetskogo-soyuza – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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