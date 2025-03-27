 

Ребенок пожаловался на “монстра под кроватью”, и няня обнаружила постороннего мужчину

27.03.2025, 21:35, Новости дня
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Няня укладывала спать детей, когда один из них пожаловался, что боится спрятавшегося под кроватью монстра. Пытаясь показать, что под кроватью никого нет, няня лицом к лицу столкнулась с неизвестным мужчиной: тот напал на няню, сбив одного из детей с ног, и сбежал. Этот инцидент произошел возле города Грейт-Бенд в Канзасе, пишет BBC.

Женщина вызвала полицию, и сотрудники полиции в течение всей ночи разыскивали подозреваемого. Он был арестован в том же квартале на следующее утро. “Монстром под кроватью” оказался 27-летний мужчина, который когда-то жил в этом доме, и против него был вынесен судебный запрет на приближение к дому.

Арестованный был помещен в тюрьму, ему вменяется незаконное проникновение при отягчающих обстоятельствах, нанесение тяжких телесных повреждений, создание угрозы для ребенка, сопротивление полиции и нарушение судебного запрета.


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