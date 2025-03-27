Мнение: Последний пилотируемый истребитель, сети против дронов и суперджет с новым российским двигателем

1. Разрабатываемые сейчас истребители шестого поколения, вероятно, станут последними, которыми будут управлять люди. Затем настанет эпоха боевых роботов — вот как в «Терминаторе», только летучих. Цитирую (ссылка):



Создаваемый… компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

«Какую бы форму в конечном итоге ни принял F-47, этот самолет почти наверняка станет последним пилотируемым истребителем, когда-либо построенным для ВВС США. Конечно, ВВС, скорее всего, будут полагаться на пилотируемые полеты в течение десятилетий. Но тенденции очевидны: пилотируемые полеты, похоже, отходят на второй план, их заменяют управляемые компьютером самолеты. Истребитель седьмого поколения, когда бы он ни появился, вероятно, даже не будет иметь кабины», — рассказывает обозреватель Харрисон Касс.

2. Военная наука развивается непредсказуемым для обывателей путём: сети из ткани и проволоки массово заволакивают поля сражений. Лёгкая преграда для снаряда, но очень сложно преодолимая для несущего гранаты или начинённого взрывчаткой дрона. Цитирую (ссылка):



…российские инженеры начали возводить сетчатые конструкции с зимы. Заборы и тоннели из натянутых сетей останавливают квадрокоптеры противника.

Начальник штаба специального инженерно-саперного отряда имени генерала Карбышева с позывным Аристокл отметил, что сети над дорогами применяли во время Финской войны. Их устанавливали для защиты от советских истребителей. «Тогда это дало свой результат, сейчас дает свой. И в итоге сейчас самое эффективное средство против дронов — это сети», — сказал он.

3. Русский авиалайнер Суперджет продолжает развиваться, импортозамещать свои компоненты. Недавно на Суперджет поставили очередной русский двигатель. Цитирую (ссылка):

Отечественный самолет SJ-100, импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100, совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Видео публикует «Ростех» в своем Telegram-канале.

Известно, что самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. Полетное задание выполнено в полном объеме. «Ростех» резюмировал, что ПД-8 показали стабильную работу.

Часть суперджетов летает на франко-российских двигателях SaM146. Теперь от французского наследия можно будет избавиться: по мере выхода из строя и окончания срока службы полуимпортные двигатели будут менять на полностью русские. Есть ли иностранные детали в самом двигателе ПД-8, я не знаю. Предполагаю, что нет, так как если бы были, кто-нибудь наверняка бы об этом громко рассказывал.