 

Мнение «аналитика»: О страшной тяЖЕСТИ детства… Почему они умирают?

27.03.2025, 19:40, Разное
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«Волосы седые на головке детской…
Хорошо живётся нам в стране советской!».

Помните такие стишки из арсенала советских школьников?

Впрочем, в стране антисоветской детям жить не лучше. Даже где-то опаснее.

Попалась на глаза интересная и познавательная #статистика о главных причинах смертности в разных возрастных категориях. Там есть кое-что и про детей.

Да, это по #США. Тут интересно, что если в первые два-три года дети уходят из жизни вследствие родовых травм и генетических дефектов, то дальше вплоть до совершеннолетия главную роль начинают играть внешние причины. Сначала связанные с водой, а затем с ДТП. И только после 25 американцы начинают погибать преимущественно от наркотиков и алкогольных суррогатов. Таковы реалии взрослого мира.

А что у нас?

В целом почти так же. В раннем возрасте основная причина — аномалии внутриутробного развития и генетически обусловленные болезни, затем тоже внешние причины. Среди которых на первом месте опять же последствия ДТП. Причём случаи гибели в автомобиле, по статистике ГИБДД встречаются в два-три раза чаще, чем на дорогах в качестве пешеходов.

Может, пора уже начать ограничивать родителям водительские права?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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