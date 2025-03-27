«Контактный зоопарк открыли, а вы возмущаетесь!» – В Екатеринбурге на территории детсада поселились дикие животные

На территории детского сада №66 в Екатеринбурге стали регулярно появляться дикие животные – об этом рассказывают как родители, так и сотрудники образовательного учреждения.

Местные СМИ утверждают, что на территории детсада видели рысей и волков, а после недавнего потепления на игровой площадке обнаружили свежую берлогу бурого медведя. Директор дошкольного учреждения отвергает обвинения в ненадлежащем выполнении своих обязанностей.

– Мы для вас контактный зоопарк открыли, а вы возмущаетесь! Это свидетельствует о наличии целой экосистемы в нашем детском саду и вообще об отличной экологии. Люди платят деньги, чтобы посмотреть на таких животных в зоопарке, а у вас есть уникальная возможность видеть их в естественной среде. В этом месяце ещё и бесплатно, – сказал он.

Тем не менее, руководству детсада пришлось принять меры для безопасности детей во время прогулок – теперь группы сопровождают лайками и хаски, которые должны отпугивать диких зверей.

– Собаки отлично справляются с задачей. Пока что никого из детей не съели, – уверяет руководство садика.

Эксперты в области охраны природы полагают, что животные появились на территории детсада по двум причинам: это ветхий забор и привычка повара выбрасывать пищевые отходы прямо у чёрного хода. Местные зоозащитники в свою очередь выступили против выселения зверей – они утверждают, что волк или медведь не несут никакой опасности для людей, которые ведут себя спокойно и уверенно в себе.

– Дикие животные могут напасть только когда защищаются. Либо если голодны или раздражены, – заявила Виолетта Кучкова – директор импровизированного собачьего приюта, расположенного во дворе её частного дома. – Надо вести себя надлежащим образом, не провоцировать животных, уважать их интересы… Всё-таки это не они вторглись в нашу среду, а мы вторглись в их среду.

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