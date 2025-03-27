Рупор кремлевской пропаганды: Минцифры предложило ввести звание ветерана военной журналистики
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Минцифре предложили установить звание "Ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов работающих на фронте.
Недавняя гибель нескольких военкоров на фронте снова актуализировала этот вопрос.
С моей точки, такая награда нужна, чтобы отмечать тех военкоров, которые работают непосредственно на фронте и рискуют жизнью. Так сказать отделить медийный тыл воюющий на диване от тех, кто работает на ЛБС и прифронтовой полосе.
PS. Репортаж (https://t.me/DKulko/954) военкора Первого канала Дмитрия Кулько посвященный погибшей Анне Прокофьевой.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет