Рупор кремлевской пропаганды: Минцифры предложило ввести звание ветерана военной журналистики

В Минцифре предложили установить звание "Ветеран военной журналистики" для военных корреспондентов работающих на фронте.

Недавняя гибель нескольких военкоров на фронте снова актуализировала этот вопрос.

С моей точки, такая награда нужна, чтобы отмечать тех военкоров, которые работают непосредственно на фронте и рискуют жизнью. Так сказать отделить медийный тыл воюющий на диване от тех, кто работает на ЛБС и прифронтовой полосе.

PS. Репортаж (https://t.me/DKulko/954) военкора Первого канала Дмитрия Кулько посвященный погибшей Анне Прокофьевой.

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Источник: Colonel Cassad

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