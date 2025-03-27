 

Завершены испытания обновленного двигателя РД-191М для «Ангары-А5М»

27.03.2025, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российское НПО «Энергомаш», входящее в структуру «Роскосмоса», объявило о завершении доводочных тестов ракетного двигателя модернизированной модели РД-191М, который будет использоваться в обновленных носителях «Ангара-А5М».

Все проведенные испытания силовой установки, стартовавшие еще весной 2024 года, полностью подтвердили, что характеристики РД-191М находятся в рамках довольно жестких требований соответствующего технического задания. Это говорит о том, что двигатель уже можно запускать в производство и поставлять на сборочные площадки его летные образцы.

Напомним, перспективный агрегат РД-191М стал усовершенствованным вариантом проверенного временем РД-191, где в качестве топлива используются кислород с керосином. В настоящее время он применяется в легких ракетах «Ангара-1.2» и тяжелых «Ангара-А5».

РД-191

Новая версия с модельным номером РД-191М отличается от базовой РД-191 увеличенной на 10 % тягой, что обеспечит «Ангаре-А5М» бо́льшую грузоподъемность.Источник &#8212 Роскосмос


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Вербовка под крышей RAND Corporation

27.03 / Мнение: Ленин «посвятил свою жизнь борьбе против России», ленинская мораль и интервью вражескому изданию

27.03 / Рупор кремлевской пропаганды: МАПП “Суджа” освобожден

27.03 / В США объявили награду в $10 млн за доказательство существования единорогов

27.03 / Мнение «аналитика»: О нашем всём… Чем Пушкин — гений?

27.03 / С 1 июня посещение российских библиотек станет платным

27.03 / Рупор кремлевской пропаганды: О вопросе снятия санкций

27.03 / Мнение: «Портал» на триллион для «Ландромата»

27.03 / Мнение: Сергей Лавров о мирных переговорах с США

27.03 / «Кража леса под Стамбулом, денежные переводы из стран НАТО, детская порнография в ноутбуке» – в Турции провели обыск в резиденции Экрема Имамоглу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика