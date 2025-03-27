Рупор кремлевской пропаганды: Вербовка под крышей RAND Corporation

Украинские спецслужбы под прикрытием американской RAND Corporation занимаются вербовкой в России и пытаются добыть секретные сведения, касающиеся СВО (с) ФСБ

Спецслужбы Украины через мессенджеры выходят на контакт с россиянами, предпочтительно "связанными с военной службой", и предлагают им за деньги сотрудничать с RAND Corporation и передавать ей секретные данные.

Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделения ВС России, задействованных в СВО.

PS. Массовую вербовку агентов иностранными спецслужбами придумал параноик Сталин (с)

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Источник: Colonel Cassad

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