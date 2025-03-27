Мнение: Ленин «посвятил свою жизнь борьбе против России», ленинская мораль и интервью вражескому изданию

1. В августе 1914 года Ленина арестовали в Кракове, одном из самых красивых европейских городов. Гонористые поляки никогда не жалели денег на роскошные дворцы и величественные здания: потому, возможно, и проиграли в итоге в борьбе европейских держав. Воевать поляки умеют, так что если бы шляхта больше думала о нуждах государства и меньше о личном престиже, у Польши был бы шанс развиться хотя бы до уровня Германии.

Царство Польское входило в 1914 году в состав Российской Империи, однако Краков был под контролем Австро-Венгрии. Неудивительно, что после начала Первой Мировой войны местная полиция заподозрила в Ленине русского шпиона. Владимира Ильича могли или интернировать как подданного страны-противника, или отправить в концентрационные лагеря, которые австрийцы устроили в Галиции для русских.

Однако за Ленина заступились влиятельные социал-демократы из Вены, столицы Австро-Венгрии. Они пришли в Министерство внутренних дел, (которое ведало доносчиками, перебежчиками, прочими иноагентами), и австрийское МВД вступилось за своего. Цитирую:

«Министерство внутренних дел в Вене 17 августа послало в краковскую полицию следующее сообщение:

«Члены парламента д-р Адлер и д-р Диаманд явились сюда и заявили следующее: Ульянов — решительный противник царизма — посвятил свою жизнь борьбе против России и, если бы он появился в России, с ним поступили бы по всей строгости и, возможно, казнили бы. Он пользуется европейской известностью благодаря своей борьбе против русского царизма. Д-р Адлер (Вена, VI район, Блюмельд, № 1) и д-р Диаманд (Львов, в данное время Вена, XIX район, ул. Бильрота, № 18) ручаются, что Ульянов не шпион. Они могут дать о нем исчерпывающие сведения и предлагают свои услуги как сведущие лица».

Эту цитату можно найти в советском «Ленинском сборнике» от 1924 года, читатели указали мне на неё в комментариях (ссылка). Более поздние книги о Ленине публикуют этот фрагмент в смягчённой форме: вместо «борьбе против России» там значится «борьбе против русских властей».

2. Историк Сергей Цветков указывает на источник, из которого нам стала известна знаменитая ленинская реплика про коммунистическую мораль (ссылка):



Запомним слова товарища Ленина, который наивным товарищам, когда они задали вопрос: «что такое коммунистическая мораль?» – сказал: «убивать, уничтожать, камня на камне не оставлять, когда это в пользу революции; но в другом случае гладьте по голове, называйте Александром Македонским, если это в пользу революции».

Автор цитаты из стенограммы XII съезда ВКП(б) – грузинский революционер Вано Стуруа (ссылка), старый и матёрый большевиков. Про него пишут, что он вступил в партию ещё в 1896 году, до первого съезда и официального основания РСДРП, то есть ещё на стадии марксистских кружков и подпольных социал-демократических групп. Полагаю, если бы грузинский революционер процитировал Ильича неверно, его бы поправили, так как XII съезд ВКП(б) проходил ещё при жизни Ленина, в 1923 году.

3. Историк Александр Дюков раскопал позабытое интервью Ленина, не вошедшее в его собрания сочинений. Интервью под названием «О деле русской революции» было дано в начале Первой мировой войны краковской газете «Naprzód» (ссылка), до того как Ленин после кратковременного ареста с дозволения австро-венгерских властей уехал в Швейцарию. Вождь большевиков рассказал враждебному России изданию о планах повторить в России 1905-й год – устроить во время войны революцию. Вот русский перевод интервью (ссылка):

Наш корреспондент имел возможность пообщаться с вождем самого влиятельного и революционного течения в Российской социалистической демократии (“большевиков”), находящимся за пределами России.

Внезапное начало войны отрезало его от страны, и в настоящее время у него нет сношений с российскими партийными организаторами в стране. У него также нет подробностей о происшествиях в Одессе и революционных боях на Кавказе. Но он хорошо знает революционные настроения русских рабочих масс последнего времени и убежден, что никакие шовинистические “славянские настроения” не дойдут до этих масс; панславистская идеология, сербофильский сентиментализм останутся для них чуждыми и лицемерными.

На начало войны надежно ответят революционным взрывом. Настроения для царизма грозные. Достаточно вспомнить летние революционные стачки, особенно в Петербурге, который, вероятно, будет лидировать в революционном движении.

Скорее всего революционный взрыв произойдет чуть позже, после крупных поражений. Рабочие-резервисты должны иметь время, чтобы установить связи между собой, найти общий язык в армии с крестьянами. Партия, вероятно, бросит, как в 1905 году, лозунг создания “ротных комитетов” в армии. Без армии более серьёзное движение будет крайне затруднено. Работа будет облегчена тем, что война ведется в Польше и на Украине; влияние на армию будет облегчено.

Кадеты? Их позиция в настоящее время неизвестна, рассказал нашему корреспонденту российский товарищ. Мне говорили, что выпуск “Речи”, как оппозиционного органа, правительство приостановило и только позже, по заступничеству влиятельных литераторов, разрешило снова издавать газету ценой (как мне говорили) какого-то заявления или кадетского манифеста, одобряющего начало войны!

Как видите, планы подрывной работы по разложению армии Ильич излагает открыто. Идеи помощи братьям славянам называет шовинистическими. Вместо помощи ведущей войну стране партия готовит удар в спину, «революционный взрыв».

Напомню, что изложенную здесь программу большевики через три года осуществили в полном объёме — после чего бросили русскую победу к ногам немцев, заключив с проигравшей Германией «похабный» (как его называл Ленин) Брестский мир.

Также напомню, что «рабочий класс» — это эвфемизм: Ленин, Сталин и прочие двигатели революции рабочими обычно не были. Реальные русские рабочие были преимущественно за белых (см. Ижевское восстание, например).