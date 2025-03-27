Рупор кремлевской пропаганды: МАПП “Суджа” освобожден
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Российские десантники вышли к границе Курской и Сумской области в районе МАПП "Суджа". Сам пункт пропуска также освобожден.
Осталось в Курской области – дочистить район Гуево и освободить Горналь и Олешню. После чего можно заниматься уже занятием территории Сумской области.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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