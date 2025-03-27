 

Рупор кремлевской пропаганды: МАПП “Суджа” освобожден

27.03.2025, 16:45, Разное
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Российские десантники вышли к границе Курской и Сумской области в районе МАПП "Суджа". Сам пункт пропуска также освобожден.

Осталось в Курской области – дочистить район Гуево и освободить Горналь и Олешню. После чего можно заниматься уже занятием территории Сумской области.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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