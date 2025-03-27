 

Интерпол выдал ордер на арест лидера боснийских сербов Додика, сравнивающего себя с Нетаниягу

27.03.2025, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представительство Интерпола в Сараево издало ордер на арест президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Лидер сепаратистов покинул Боснию и через Сербию вылетел в Иерусалим для участия в конференции против антисемитизма.

Додик обвиняется в посягательстве на конституционный строй Боснии и Герцеговины. В феврале 2025 гола суд в Сараево заочно приговорил политика к году тюрьмы, на шесть лет запретив заниматься политической деятельностью. Лидер боснийских сербов вину не признал.

После вынесения приговора он содействовал принятию законов, запрещающих представителям полиции и судебной системы Боснии заходить на территорию сербского образования. Позже эти законы были отменены Конституционным судом Боснии и Герцеговины.

Выступая 26 марта в Иерусалиме, Додик сравнил Республику Сербскую с Израилем, а себя – с Биньямином Нетаниягу.

“Право наших народов на существование, на независимость, постоянно пытаются оспорить. И премьер-министра Нетаниягу, и меня постоянно преследуют – потому что мы не склоняем голову и побеждаем на выборах. Но люди все понимают – и в этом наша сила”, – сообщил он JNS.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1128-й день войны

27.03 / Аль-Бурхан из президентского дворца объявил об освобождении Хартума

27.03 / Во Флориде застрелены женщина и трое маленьких детей

27.03 / Генштаб ВСУ сообщил подробности удара по Энгельсу – уничтожено 96 крылатых ракет

27.03 / Зеленский – “Путин скоро умрет, это факт”

27.03 / КНДР направила в Россию еще 3000 солдат

27.03 / Макрон объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине на 2 млрд евро

27.03 / Трамп заявил, что удары по хуситам будут продолжаться еще “долгое время”

26.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1127-й день войны

26.03 / Самолет развернулся после того, как пассажир потерял телефон во время полета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика