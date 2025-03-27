Интерпол выдал ордер на арест лидера боснийских сербов Додика, сравнивающего себя с Нетаниягу

Представительство Интерпола в Сараево издало ордер на арест президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Лидер сепаратистов покинул Боснию и через Сербию вылетел в Иерусалим для участия в конференции против антисемитизма.

Додик обвиняется в посягательстве на конституционный строй Боснии и Герцеговины. В феврале 2025 гола суд в Сараево заочно приговорил политика к году тюрьмы, на шесть лет запретив заниматься политической деятельностью. Лидер боснийских сербов вину не признал.

После вынесения приговора он содействовал принятию законов, запрещающих представителям полиции и судебной системы Боснии заходить на территорию сербского образования. Позже эти законы были отменены Конституционным судом Боснии и Герцеговины.

Выступая 26 марта в Иерусалиме, Додик сравнил Республику Сербскую с Израилем, а себя – с Биньямином Нетаниягу.

“Право наших народов на существование, на независимость, постоянно пытаются оспорить. И премьер-министра Нетаниягу, и меня постоянно преследуют – потому что мы не склоняем голову и побеждаем на выборах. Но люди все понимают – и в этом наша сила”, – сообщил он JNS.