Мнение «аналитика»: О нашем всём… Чем Пушкин — гений?

Пиит готов: прилило вдохновенье,

И просятся чернила на листы:

«Я помню это чудное мгновенье,

Когда передо мной явилась ты…».

Уже по этой сатире видно, как глубоко в печёнки проник Александр Пушкин, солнышко русской поэзийки. О нём и поговорим. О том, почему и чем он гений, которого развенчивают-развенчивают, да никак не могут «развенчать».

Не стану спорить с критиками «Анчара» или даже «Евгения Онегина». Вкус к поэзии — он либо есть, либо его нет, и тогда «куплеты Велюрова» тоже шедевром покажутся. Но вот в чём Пушкин действительно гений:

1. Он, по сути, первым показал, что хорошие стихи всех форм и форматов, от эпиграммы до романа, можно писать не «пиитическим слогом», а добротным, повседневным русским языком. Не прибегать ни к переносам ударений, ни к сокращениям прилагательных, ни к добавлениям «охов» и «ахов». При этом сохранять смысл и выдерживать размер. Вот, к примеру, излюбленный кем-то Павел Катенин:

«Не спит жена: ей страх и совесть

Покоя не дают.

Судьям доносит страшну повесть,

И за убийцей шлют.

В речах он сбился от боязни,

Его попутал Бог,

И, не стерпевши тяжкой казни,

Под нею он издох.

Казнь Божья вслед злодею рыщет;

Обманет пусть людей,

Но виноватого Бог сыщет:

Вот песни склад моей».

После Пушкина это стало моветоном. И слава Богу!

2. Вообще говоря, стихосложение считалось забавой, которой дворяне обучались, как псовой охоте, езде на лошадях и фехтованию. Правда, образчики их творчества были порой таковы:

«Любезный друг,

Коль тебе досуг,

Приезжай ко мне;

А коли не так,

Будь му***ак,

Да лежи в г***не!».

Пушкин, и сам крепким словом не брезговавший, первым сообразил, как «монетизировать контент». Даже такой. И так хорошо поставил это дело на профессиональную основу, что поэзия его озолотила. Если оклад коллежского секретаря при Коллегии иностранных дел составлял 700 рублей в год, имения приносили около 3 тыс. годового дохода, то гонорары от издателей составили в общей сложности 280 тыс. руб. за 17 лет или 15 тыс. руб. в среднем за год. Плюс ещё личная пенсия от императора за литературные заслуги — 5000 рублей в год. В пересчёте на современные деньги поэзия принесла её солнцу не менее 2,5 — 3 млн долл. Ещё и поэтому «пушкинский век» поэзии называют золотым.

3. И ещё Александр Пушкин был гением пиара. Он раздавал комплименты дамам, эпиграммы соперникам и вызовы на дуэль с одинаковой лёгкостью. Проигрывал в карты фантастические суммы. Не прерывал амурных похождений даже в ссылках, о чём с притворным возмущением, но тайной завистью шептались в столичных салонах. Будучи действительно «чуть симпатичнее обезьяны», женился на одной из первых красавиц и за неполные шесть лет заделал ей четверых детей. Плодовит во всех смыслах, да. Причём даже брак не обуздал натуры скандального поэта, и слухи о его похождениях продолжали разлетаться. А вслед за ними книги и журналы со стихами… тоже разлетались, как горячие пирожки. Так что нынешние блогеры, выезжающие на скандальной репутации, могли бы повежливее быть со своим «крестным отцом».

И вот это всё в сумме — разве не гениально?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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