Во Флориде застрелены женщина и трое маленьких детей

Вечером 26 марта в городке Пемброк-Парк (Флорида, США), в районе бульвара Уэст-Халландейл-Бич, в многоквартирном доме были застрелены женщина и трое маленьких детей, передает CBS News.

Еще два человека – мужчина и девочка 10 лет – госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, мужчина намеревался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.