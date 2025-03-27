 

Мнение: «Портал» на триллион для «Ландромата»

27.03.2025, 12:35, Разное
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24 марта 2025 года в Замоскворецком суде Москвы огласили приговор в отношении участников преступного сообщества, орудовавшего при банке «Новое время».

Рассмотрение этого уголовного дела началось 10 октября 2023 года. Процесс шел неспешно. За 17 месяцев состоялось всего 44 судебных заседания. То есть в среднем менее трех заседаний в месяц. Суд явно не торопился с завершением рассмотрения дела. А после вынесения приговора, осталось чересчур много вопросов, на которые как не было, так и не ответов. К примеру, о происхождении более триллиона рублей, которые прошли через криминальный «Портал», открытый при банке «Новое время».

Или почему в этом судебном процессе не допросили даже в качестве свидетеля знаменитого бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко? Того самого, у которого в ходе обысков в 2016 году обнаружили несколько кубометров денег – порядка 8 миллиардов в рублевом эквиваленте. Это притом, что еще 22 июля 2019 года управление «М» ФСБ установило, что основными бенефициарами преступного «Портала» были Дмитрий Захарченко, получавший 20% дохода от криминального промысла. И банкиры Валерий Раздорожный (получал 40% от дохода), Иван Станкевич (20%) и Дмитрий Моторин (20%).

Подробности – в программе ««Портал» на триллион для «Ландромата»».

Сайт «Судового журнала» https://sudjournal.ru/

Кроме ВКонтакте посмотреть программу можно в  Ютубе, Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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