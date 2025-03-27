Мнение: Сергей Лавров о мирных переговорах с США

Сергей Лавров рассказал о ходе переговоров России и США по поводу завершения Спецоперации и выхода Америки из игры. Вот интервью Первому каналу, 45 минут (текст, Ютуб).

Кажется, мы уже договорились с США о снятии санкций с русского пищевого экспорта, то есть с экспорта зерна и удобрений. Западные банки будут принимать платежи из русских банков, западные страховщики будут страховать русские корабли.

Хорошая новость для меня, наноритарного акционера Фосагро. Доставка удобрений подешевеет, следовательно, Фосагро больше заработает и больше заплатит мне в качестве дивидендов. Надёжный бизнес: люди любят есть, а удобрения — это просто другое агрегатное состояние еды, так что жадный спрос на них обеспечен России на долгие годы вперёд. Более того, экспорт продовольствия — это наша «мягкая сила», так как власти многих стран по всей планете кровно заинтересованы в том, чтобы их граждане могли покупать еду по разумной цене. Как известно, в 99% случаях люди выходят на площади по одной из двух причин: или кто-то искусственно организует протест, или народу физически нечего есть. Цитирую Сергея Лаврова:

[Мы] хотим, чтобы рынок зерновых и удобрений был предсказуемым, чтобы нас никто не пытался «отвадить» от него. Не только потому, что мы хотим/хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки и других государствах Глобального Юга и Востока…

Вот эти самые страны Глобального Юга (Африка, бедные страны Азии) в большинстве своём живут впроголодь. Русское зерно для них важно: для многих африканских королей и президентов доступ к русскому зерну — одна из главных составляющих внутренней стабильности государства.

Что касается Спецоперации в целом, то настроения сторон ожидаемо сменились. Трамповские США выходят из игры и пытаются заключить с нами сепаратный мир, тогда как Европа — оставшийся под контролем глубинного государства осколок американской империи — намерена воевать с нами до последнего украинца.

Ещё одна причина, по которой Дональд Трамп пытается отмотать обратно санкции, заключается в заботе о репутации доллара, но тут Трамп, вероятно, уже опоздал. Снова цитирую Лаврова:

Все примерно думают одинаково. Если вдруг какая-то администрация США (у них каждая администрация может отменить всё, о чем договаривалась предыдущая) придёт и ей не понравится кто-то из тех, кто сейчас вроде не в «черном списке».

Может быть, на этот случай лучше подстраховаться и не то что свою валюту создавать, но использовать в расчетах национальные валюты, а не доллар и не евро. Европейцы еще менее предсказуемые люди. Сейчас обсуждаются такие платежные платформы, как БРИКС. Этот процесс уже не остановить.

Речь не идёт о единой валюте БРИКС по типу евро: у нас останутся рубли, у китайцев — юани, и так далее. Речь идёт о платёжной системе, при помощи которой можно будет перечислять деньги из страны в страну без участия США. Для решения наших задач платёжной системы вполне достаточно, а единая валюта стала бы для нас проблемой — нам пришлось бы отдать решения о допечатывании денег и об изменении ставки в Пекин, и это было бы для экономики неприятно.

В общем и целом, ситуация выглядит приемлемой. США возвращаются к нормальности — Дональду Трампу вообще не нужно воевать с Россией, поэтому он пытается и выйти из Украинского кризиса, и возобновить общение с Россией по ядерной теме, чтобы соорудить дополнительную

страховочную защиту от Третьей мировой. Собственно, Америке даже конфликтовать с нами не нужно, так как главными противниками для неё являются Иран, который угрожает бесконечно дорогой для властей Соединённых Штатов стране, и Китай, который подавляет Америку экономически. Россия для Дональда Трампа — это просто дополнительная проблема, от которой надо как-нибудь отделаться, чтобы не тратить на неё силы.

С Евросоюзом, да, всё плохо: там к власти пришли интернационалисты, у которых начисто отсутствует чувство патриотизма, которым наплевать на интересы собственных стран, и у которых не всё в порядке со здравым смыслом. Однако Евросоюз в нынешнем его виде не вытягивает конфликт с Россией — когда США изыщут способы оставить европейцев с нами наедине, европейцам придётся кисло: у них не хватает ни финансов, ни промышленных мощностей, ни современного оружия, чтобы продолжать противостояние. Украину же никто и не спрашивает — что в Лондоне скажут, то и будет. Однако и Украина воевать бесконечно не может, ресурсы на Украине тоже подходят к концу: некого призывать, прежде всего.

Как итог, время работает на нас. Мне происходящее напоминает 1944 год, когда напавшие на нас финны, наконец, поняли, что поставили не на ту лошадь. В 1944 неверные финны заключили перемирие с СССР, после чего перешли на сторону добра и помогли нам додушить Гитлера. Как итог, в 1945 году президент Финляндии Маннергейм не был повешен в Нюрнберге вместе с нацистскими преступниками, а поздравил Сталина с победой и получил от «великого соседа» ответную благодарность за поздравления (ссылка).