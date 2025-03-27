 

Генштаб ВСУ сообщил подробности удара по Энгельсу – уничтожено 96 крылатых ракет

27.03.2025, 11:10, Новости дня
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 20 марта в результате массированного удара по базе российской стратегической авиации в Энгельсе было уничтожено 96 крылатых ракет.

Это стало результатом, в том числе, вторичной детонации. «Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года», – сообщил представитель генштаба. Также уничтожены значительные запасы топлива.

Напомним: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал этот удар самым мощным с начала «специальной военной операции». “У нас большое количество поврежденных объектов. Это жилые дома и объекты социальной сферы. Прежде всего, это выбитые окна”, – заявил он 20 марта.


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