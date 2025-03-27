 

«Кража леса под Стамбулом, денежные переводы из стран НАТО, детская порнография в ноутбуке» – в Турции провели обыск в резиденции Экрема Имамоглу

27.03.2025, 11:33, Разное
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Министерство внутренних дел Турции опубликовало отчёт о проведенном обыске в резиденции задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как утверждают в ведомстве, они смогли доказать вину политика в коррупции, незаконном хранении оружия, распространении наркотических веществ, финансировании терроризма, реабилитации нацизма, растлении несовершеннолетних и попытке смены власти путём участия в выборах.

Из опубликованных фотоснимков и видео следует, что в резиденции Имамоглу обнаружили склад оружия, которое, как предполагается, предназначалось для мятежа. В офисе на рабочем столе нашли пять кокаиновых дорожек, а портреты президента Турции Эрдогана были разрисованы и вообще расположены в туалете. Помимо этого, в рабочем ноутбуке градоначальника нашли 50 Гб детской порнографии.

Соратники политика на допросах рассказали, что в период нахождения в должности мэра Имамоглу через ряд подставных фирм присвоил прибыль от незаконных вырубок леса под Стамбулом. Наконец, анализ движения по банковским счетам политика установил: практически все входящие переводы поступали из стран НАТО, а следовательно предназначались для дестабилизации внутриполитической ситуации в Турции.

– Арест Имамоглу совершенно не имеет ничего общего с политическим преследованием. А вообще, если хочешь стать президентом или пойти в серьёзную политику, то в тюрьме ты отсидеть просто обязан. Когда-то и меня арестовали за «разжигание ненависти», но сейчас это обычный тост в турецких семьях, – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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