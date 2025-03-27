 

КНДР направила в Россию еще 3000 солдат

27.03.2025, 9:40, Новости дня
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По данным военного командования Республики Корея, КНДР направила в Россию 3000 солдат дополнительно, чтобы усилить понесший потери контингент. По данным разведки, военнослужащие были направлены в январе-феврале.

Изначально Северная Корея направила на фронт войны с Украиной 11000 солдат. Войска были задействованы в Курской области, потери составили 4000 человек убитыми и ранеными. По сведениям разведки, это заставило отвести корейские части с фронта на отдых и переформирование.

Южнокорейское командование также сообщает, что КНДР отправила в Россию “значительное количество” баллистических ракет малой дальности, около 220 170-мм самоходных артиллерийских установок, а также системы залпового огня. В случае необходимости будет поставлено дополнительное военное оборудование.

Впервые о том, что Северная Корея направила в Россию новых военнослужащих, чтобы восполнить значительные потери, понесенные контингентом в ходе войны с Украиной, Национальная разведывательная служба Республики Корея сообщила еще месяц назад, однако тогда их количество не называлось.

Отметим: столь ощутимые потери корейских войск стали результатом высокой мотивации, непонимания современной войны, а также результатом заданий, которые давались ими российскими союзниками. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал всего о двух случаях сдачи в плен.


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