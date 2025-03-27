В России разблокируют мессенджер Signal

Минцифры объявило о снятии многолетней блокировки с мессенджера Signal после того, как разработчики согласились внедрить ряд «адаптаций для российского рынка».

Согласно достигнутым договорённостям, Signal внедрит автоматическую замену слова «взрыв» на «хлопок», автофильтр, предупреждающий об иностранных агентах, а также доступ к секретным чатам на английском языке.

Помимо этого, администрация мессенджера по запросу правоохранительных органов будет оперативно передавать личные данные пользователей и блокировать материалы, нарушающие российское законодательство.

Из дополнительных функций у российских пользователей появится возможность взять любой англоязычный никнейм, включая имена политических деятелей.

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