 

Российский беспилотник «Сифа» (якобы) сможет бороться с вертолетами

27.03.2025, 9:05, Разное
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Российские армейские подразделения вскоре должны получить на вооружение новую модель FPV-дрона, который будет выполнять задачи ПВО. Как уточнили специалисты КБ «VVZ Drones», новинка предназначена для борьбы с тяжелыми беспилотниками и вертолетами.

В отличие от ранее представленных решений подобного класса, «Сифа» может оснащаться достаточно мощным зарядом, позволяющим уничтожать тяжелые типы беспилотников и даже боевые вертолеты, хотя способен сбивать и компактные FPV-дроны, в чем, впрочем, нет особого смысла.

Как утверждают в «VVZ Drones», новая разработка по сути представляет собой аналог полноценной системы противовоздушной обороны, имея требуемое количество боевого заряда, чтобы нанести критические повреждения крупным целям, включая вертолеты.

«Сифа» может развивать скорость до 225 км/ч и находиться в воздухе порядка 5 минут, а вес носимого боевого заряда достигает 700 граммов. Дрон, устойчивый к работе оборудования РЭБ, имеет передовую систему наведения, позволяющую в автоматическом режиме определять цель, оперативно фиксировать ее и наносить удар.

Фактически, дрону модели «Сифа», работающему в связке со средствами радиоэлектронной разведки, достаточно просто подняться в воздух, «увидеть» соответствующую цель, и после нажатия оператором всего одной кнопки самостоятельно выполнить задачу по уничтожению воздушного объекта.


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