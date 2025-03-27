Рупор кремлевской пропаганды: По скандалу с перепиской членов администрации Трампа через Signal

По скандалу с перепиской членов администрации Трампа через Signal.

1. "Сигнал" давно не является сколь-нибудь безопасным мессенджером. К нему имеют полный доступ спецслужбы США и ряда стран НАТО. Это было подтверждено еще в 2023 году во время утечки документов (https://colonelcassad.livejournal.com/8486132.html) саммита НАТО в Вильнюсе, где Signal позиционировался как "доверенный мессенджер НАТО".

2. Еще в 2018 году было продемонстрировано (https://habr.com/ru/articles/427637/), что сквозное шифрование не защищает переписку и секретные групповые чаты. Аналогичные проблемы c безопасностью имели место и у WhatsApp, хотя владельцы обоих мессенджеров пытались отрицать это.

Важно отметить, что как раз в 2018 году один из создателей WhatsApp (владелец которой тесно сотрудничает с ЦРУ и АНБ) начал инвестировать в Signal. Реализуемый в Signal протокол шифрования работает во всех популярных мессенджерах Microsoft, Meta, Google. Все эти компании открыто признают, что передают информацию ЦРУ и АНБ (сейчас правда жалуются, что "их заставили", но мы им конечно не поверим). С начала 2022 года Signal руководит бывший соучредитель WhatsApp.

3. Структуры контролирующие сервера Signal могут самостоятельно добавлять в закрытые группы/чаты новых участников (https://tvnews.by/tech/12092-nayden-sposob-chitat-sekretnye-chaty-v-messendzhere-signal-i-whatsapp.html) и следить за диалогом без ведома других участников чата. При этом имея доступ к серверам Signal, можно отсрочить обнаружение добавления нового пользователя, затрудняя определение того, кто добавил человека в чат. Само собой, имея доступ к серверам, АНБ и ЦРУ могут читать любую электронную переписку в США, в том числе и в якобы "секретных чатах"). Здесь мы даже не рассматриваем вопросы перлюстрации электронных сообщений зарубежных лидеров и политиков, начиная с Меркель.

4. Наиболее вероятный сценарий – сотрудники спецслужб США аффилированные с Deep State имеющие доступ к серверам Signal скрытно добавили в секретный чат, где команда Трампа осуждала удары по Йемену, главреда глобалистской "Атлантик" (типа по ошибке Уолтца), чтобы дискредитировать советника Трампа Уолтца и всю команду Трампа в целом ("за утечки" и "ненадлежащий уровень секретности"). Техническая возможность сделать это существует еще с 2018 года.

Через якобы случайно попавшего в чат главреда "Атлантик" запускается компания с дозированными публикациями тайной переписки, где главред это часть легенды попадания этой переписки в открытый доступ,

После этого начинается подготовленная информационная атака медиа связанных с дем.партией и DeepStata на администрацию Трампа.

5. Цель данного мероприятия, попытаться добиться отставки Уолтца (по образцу отставки генерала Флинна в 2017 году, которого также сковырнули на теме "несоблюдения секретности") и усиления внутренних брожений в администрации Трампа. В долгосрочной перспективе – разгромить ее в текущем составе, чтобы повысить шансы на победу дем.партии на промежуточных выборах 2026 года. Первая команда Трампа была разгромлена в ходе серии таких скандалов с участием спецслужб в течении 2017 года. Сейчас вторая серия.

PS. В России Signal был заблокирован 09.08.2024

WhatsApp до сих пор работает и продолжает выступать инструментом сбора информации в интересах американских спецслужб. К чему приводить доверие к подобным инструментам – хорошо показывает история с Уолтцем и Ко.

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Источник: Colonel Cassad

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