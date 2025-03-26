 

Рупор кремлевской пропаганды: СВР о политике ЕС в отношении России

26.03.2025, 19:45, Разное
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СВР о политике ЕС в отношении России.

1. Руководство ЕС взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой"

2. В Брюсселе утомились от своей риторики о демократии и свободе слова и взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием.

3. Руководство ЕС планирует в ручном режиме направлять ведущие СМИ для "правильной подачи русского вопроса"

4. Руководство ЕС хочет уверить европейцев в исходящей от РФ "экзистенциальной опасности", предупредить которую можно лишь разрушением России.

5. Методички ЕС нацелены на вколачивание европейцам идеи о том, что Россия — "второсортная держава, не имеющая права диктовать условия"

PS. А ведь еще относительно недавно были времена маня-фантазий про "Европу от Лиссабона до Владивостока".

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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