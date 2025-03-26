Чиновников, у которых все заместители осуждены за коррупцию, будут награждать медалью «За стойкость»

Положение о премировании и поощрениях государственных служащих дополнили новым основанием – теперь наиболее невосприимчивые к коррупции руководители смогут рассчитывать на медаль.

Согласно новым правилам, если не менее чем трёх заместителей чиновника осудят по коррупционным статьям, а в возбуждении дела против начальника откажут (или же его оправдает суд), то это и станет основанием для поощрения.

«Это бесспорно герои нашего времени – кругом откаты, распилы, трусость и обман. А ты стойко работаешь и не поддаёшься такой гнетущей атмосфере, – поясняет источник в Национальном антикоррупционном комитете. – Представьте, какой силой воли и принципиальностью надо обладать».

Помимо награждения медалью, таких чиновников включат в состав специального кадрового резерва – их будут в первую очередь рекомендовать к назначению на руководящие должности, связанные с распоряжением материальными ценностями.

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