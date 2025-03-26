Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение Ж-12

ИПСО пытается в пропаганду экранизируя сцены из Call of Duty.

По содержанию – классические сюжеты аля Геббельс 1944-1945 про ужасных большевиков, которые придут в Германию и будут всех расстреливать, насиловать и отправлять ГУЛАГ и именно в таком порядке. В пересказе Денисовой естественно.

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Источник: Colonel Cassad

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