США намерены завершить истребитель шестого поколения в течение пяти лет

ВВС США продолжают работу по созданию истребителя шестого поколения F-47, который должен поступить на вооружение к концу десятилетия и заменить устаревший F-22 «Raptor».

Проект находится в разработке с 2016 года. Прототип будущего истребителя прошел стадию летных испытаний, а новые цифровые технологии значительно упростят создание серийной модели.

К немалому удивлению многих экспертов, победителем конкурса на разработку F-47 стала компания Boeing, испытывающая последнее время серьезные проблемы. Как известно, F-22 и F-35 разрабатывала ее конкурент Lockheed Martin. Сумма контракта, рассчитанного на пять лет, составляет $19,6 млрд.

Точное количество заказанных F-47 пока неизвестно, однако ожидается, что стоимость одного самолета может достичь $300 млн. Это очень дорого, поэтому Пентагон будет стремиться снизить ее хотя бы до стоимости F-35 — $100 млн. F-47 представляется, как истребитель 6-го поколения, значительно превосходящий по характеристикам своего предшественника F-22.

Он будет выпускаться в беспилотном варианте с использованием стелс-технологий — бесхвостая ромбовидная конструкция обеспечит минимальную заметность для РЛС в сочетании с использованием радиопоглощающих материалов и средств РЭБ. Двигатель нового поколения с адаптивной тягой позволит достигать сверхзвуковой скорости без включения форсажа.

Искусственный интеллект и обширный набор датчиков превращает F-47 в командную платформу, решающую целый комплекс боевых задач, включая сбор информации на поле боя в режиме реального времени и обеспечение связи с другими платформами — самолетами-заправщиками, кораблями, спутниками и наземными войсками.Источник — US Air Force