Morgan выпустила роскошный родстер Supersport в ретро-стиле

Британская компания Morgan представила модель Supersport, которая сочетает в себе классический ретро-стиль и современные технологии. Автомобиль собран на базе легкого алюминиевого шасси, оснащен турбированым двигателем и независимой подвеской, что обеспечивает ему впечатляющие динамические характеристики. Автомобиль является флагманской моделью компании и выпускается в ограниченном количестве.

Новинка весит всего 1180 кг, превосходя по соотношению веса и мощности BMW M4 CS и базовый Porsche 911 Carrera. Morgan заявляет, что максимальная скорость Supersport составляет 265 км/ч, а разгона до 100 км/ч занимает менее 3,9 секунды.

Роскошный интерьер автомобиля исполнен в классическом стиле с использованием материалов премиум-класса, таких как алюминий, дерево и кожа. В салоне немало контрастов — здесь установлены аналоговые приборы, но присутствуют и такие современные системы, такие как Bluetooth-соединение, беспроводная зарядка и аудиохаб Sennheiser.

Через официальный сайт Morgan клиенты компании могут кастомизировать будущую покупку, создав собственный уникальный автомобиль. Supersport в настоящее время доступен для покупки только в Великобритании по цене 105 160 фунтов стерлингов, что составляет около 136 675 долларов США.

Источник — Morgan