Рупор кремлевской пропаганды: Погибла Анна Прокофьева
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В Белгородской области у Демидовки погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.
Ее машина подорвалась на мине. Анна погибла, остальные получили ранения.
Еще недавно работала в Курской области в освобожденных районах на юге.
Мир праху.
PS. Мрачная неделя для отечественной военной журналистики.
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Источник: Colonel Cassad
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