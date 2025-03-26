Рупор кремлевской пропаганды: Погибла Анна Прокофьева

В Белгородской области у Демидовки погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева.

Ее машина подорвалась на мине. Анна погибла, остальные получили ранения.

Еще недавно работала в Курской области в освобожденных районах на юге.

Мир праху.

PS. Мрачная неделя для отечественной военной журналистики.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках