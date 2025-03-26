 

Карликовая такса обнаружена живой спустя 16 месяцев после того, как потерялась в дикой природе

26.03.2025, 15:40, Новости дня
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Спустя 16 месяцев после исчезновения, такса по имени Валери была обнаружена живой на острове Кенгуру в Южной Австралии.

Карликовая такса, потерявшаяся 16 месяцев назад, была обнаружена живой и здоровой, однако продолжает уклоняться от команды поисковиков и волонтеров. Пока сотрудники, занимающиеся поиском, не могут объяснить, как собака сумела выжить так долго в дикой природе.

Валери исчезла во время отпуска с ее хозяевами, Джорджией Гарднер и Джошем Фишлоком в ноябре 2023 года. Несмотря на поиски в течение недели с помощью местных жителей, собаку так и не смогли найти. Однако спустя год после исчезновения пара сообщила, что Валери была замечена на острове благодаря сообщениям в социальных сетях. Организация по спасению дикой природы Кангала предложила свою помощь в поисках собаки.

“На основе рассказов свидетелей и видеозаписей мы теперь уверены, что Валери жива, – сообщила организация на своей странице в Facebook на прошлой неделе. – Она убегает при появлении людей или транспортных средств, и, несмотря на усилия местных жителей, преданных своему делу, Валери так и не удалось поймать”. По данным организации, последний раз собаку видели в 15 километрах от места ее исчезновения.

Джош Фишлок рассказал Nine News, что сначала они были немного скептичны относительно всех этих сообщений, но всего три недели назад пара получила фотографию от местного жителя, и это значительно повысило их надежды. Теперь они почти на 100% уверены, что Валери все еще жива.

Эксперты удивлены тем, что собака выжила, предполагая, что она могла питаться сбитыми на дороге животными, использовать воду из водоема или, возможно, получать помощь от местных жителей.


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