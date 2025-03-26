Ольге Бузовой присвоили звание народного артиста Российской Федерации

На официальном интернет-портале правовой информации появился указ о присвоении звания народного артиста Российской Федерации певице, актрисе, телеведущей, композитору, поэту, почётному магистру клуба «Что? Где? Когда?», академику Российской академии естественных наук (РАЕН) Ольге Бузовой.

Звание присвоено с формулировкой «За большие заслуги в развитии музыкального и эстрадного искусства». Вдобавок Бузовой вручат медаль «За труды в культуре и искусстве». Торжественная церемония награждения состоится в Государственном Кремлёвском дворце в апреле.

В 2018 году Бузова была признана заслуженным деятелем искусств, а в 2020 году – заслуженным артистом Российской Федерации. В её честь в России названы четыре школы и одно музыкальное училище.

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