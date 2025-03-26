Мнение: Идентификация по радужке, распознавание голосов мошенников и цифровая психиатрия

1. Ещё один шаг к цифровому… концлагерю? Тоталитаризму? Порядку? Какое слово ни подбери, получаются почему-то отрицательные коннотации, хотя, казалось бы, видеонаблюдение — дело однозначно хорошее, уже сейчас позволившее придушить традиционного типа преступность кардинально. Я ещё не решил, следует мне быть против или «за». Впрочем, оно и неважно — в мир тотальной слежки мы идём явочным порядком, так как мощности компьютеров, количество камер и глубина цифрового следа быстро растут, а количество людей — не растёт. Вию уже подняли веки, и он внимательно за нами наблюдает.

Вот очередная новость — как раз про глаза. Отечественная компания «Азимут» разработала комплекс распознавания пешеходов по радужке глаз (ссылка).



Пишут, что распознаёт примерно одного человека в секунду, причём в движении, на расстоянии до полутора метров. Очки или линзы не спасают, медицинские маски — тоже. Пока что система предлагается в качестве турникетной: её ставят там, где народ проходит организованными колоннами на завод или в чрево троллейбуса, например. Однако если усилить оптику, что технически возможно, можно ставить систему и на улицах, и на прокатных самокатах, и на робокурьерах, например.

Теоретически желающие скрыться могут надеть противогаз или комплект из чёрных очков и медицинской маски. Однако, во-первых, такая маскировка сама по себе будет привлекать внимание, а во-вторых, не поможет. Походка человека тоже уникальна, и умные камеры уже умеют нас по походкам распознавать.

2. Депутаты составляют что-то вроде Большой Книги Обид: туда будут записывать голоса телефонных мошенников, чтобы потом можно было найти их и отомстить. Также в свежепринятом законе предусмотрена маркировка звонков, возможность (наконец-то!) отказа от телефонного спама и запрет на связь с клиентами через иностранные мессенджеры — это для госорганов и банков.

Ещё из важного — сим-карты теперь нельзя будет оформить без личного присутствия: зияющую дыру в безопасности тоже законопачивают (ссылка).

Конечно, сама по себе идея и даже закон — это только небольшая часть дела. Важно не то, что записано в поневоле расплывчатых юридических формулировках, а то, что будет происходить непосредственно на серверах операторов сотовой связи и компетентных органов. Исполнение — король.

Закон приняли очень быстро — три чтения за одну неделю. Кто-то сверху проявил политическую волю, и я этому совсем не удивлён. Главными задачами для России являются выправление демографии и успешное завершение Спецоперации, однако телефонные мошенники входят уже в десятку (может быть, и в пятёрку) напастей 2025 года. Мытьём, катаньем, боевыми отрядами монастырских хакеров, как угодно, но эту проблему государство намерено разрешить.

К сожалению, идея с записью голосов телефонных мошенников несколько запоздала — мошенники уже отлично умеют подделывать голоса нейросетями. Однако у защитников остаются другие технические способы решить проблему. К примеру, можно поручить ИИ прослушку подозрительных телефонных разговоров: ИИ с большой точностью сможет распознать все истории иностранцев — про «безопасные счета», «финансирование врагов», «передайте деньги курьеру из КГБ» и так далее.

3. Герман Клименко — один из главных айтишников России — открывает психиатрическую клинику, уже получил лицензию. Не удивлюсь, если айтишники основными клиентами и будут. Цитирую (ссылка):

Я в этом году запускаю три проекта. О 2-х напишу сейчас. Ибо пора. О третьем напишу чуть позже. Получилось всё несколько масштабнее чем планировалось, поэтому на несколько месяцев выпал из многих контактов. Возвращаюсь.

А. Получил лицензию на психиатрическую клинику. Полноценный стационар. 60 коек. Детокс. Вывод из запоя. Для своих скидки.

По итогу могу читать лекцию бизнесменам желающим создать свою клинику — «Почему не надо этого делать».

Б. В клинике «умные кровати». Датчики и все такое. Представлял образец на Российской неделе здравоохранения. Объективная оценка качества сна пациентов. Датчики собственной разработки. Естественно AI.

По итогам разработки датчиков могу написать книгу «Почему разработчику отечественной микроэлектроники гарантировано место в Раю».

Надо бы накрыть стол и выпить со всеми причастными, но пока время запуска.

Если есть желание поучаствовать в создании цифровой наркологической клиники (в любом качестве : партнер, сотрудник, советчик), и мы знакомы – заезжайте на Кутузовский. Если не знакомы – пишите. Идеальные партнеры имеют и деньги и компетенции и идеи. Если был опыт продвижения психиатрической клиники – пишите, не молчите.

Книгу «почему разработчику отечественной микроэлектроники гарантировано место в Раю» я бы почитал. В самом деле, рынок у нас пустой, денег в стране полно, нанять инженеров и рабочих — сложно, но возможно, закупить станки — дело техники. Почему же микроэлектронику своей разработки производить так тяжело?