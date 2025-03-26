Вице-президент Вэнс также отправится в Гренландию

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что присоединится к своей супруге Уше Вэнс, которая 27 марта должна посетить Гренландию. Визит вызвал большое недовольство как на острове, так и в Дании, автономной территорией которой является Гренландия.

В то же время, отмечает CNN, программа визита была значительно сокращена. Первоначально сообщалось, что вторая леди посетит гонку на собачьих упряжках и ознакомится с культурой острова, теперь в программе – только американская военная база “Питуффик”.

“Я нанесу визит нашим стражам из космических сил на северо-западном берегу и проверю, как в Гренландии обстоит дело с безопасностью”, – написал вице-президент, добавив: ему не хотелось, чтобы все веселье досталось второй леди.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.