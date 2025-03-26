 

Вице-президент Вэнс также отправится в Гренландию

26.03.2025, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс сообщил, что присоединится к своей супруге Уше Вэнс, которая 27 марта должна посетить Гренландию. Визит вызвал большое недовольство как на острове, так и в Дании, автономной территорией которой является Гренландия.

В то же время, отмечает CNN, программа визита была значительно сокращена. Первоначально сообщалось, что вторая леди посетит гонку на собачьих упряжках и ознакомится с культурой острова, теперь в программе – только американская военная база “Питуффик”.

“Я нанесу визит нашим стражам из космических сил на северо-западном берегу и проверю, как в Гренландии обстоит дело с безопасностью”, – написал вице-президент, добавив: ему не хотелось, чтобы все веселье досталось второй леди.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о территориальных претензиях на Гренландию. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности США. Остров богат минеральными ресурсами, а его экономические воды – рыбой. Однако 85% жителей выступают против присоединения к США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании “Свободы”

26.03 / В кишиневском аэропорту задержана глава Гагаузской автономии Молдавии

26.03 / В зоне военных действий погибла военный корреспондент российского Первого канала

26.03 / Дело о разглашении военных секретов – на представителей администрации США подали в суд

26.03 / Лесные пожары в Южной Корее – десятки погибших, разбился вертолет

26.03 / В Вашингтоне Рон Дермер встретился со Стивом Виткоффом

25.03 / Согласно сообщению Кремля, на консультациях в Эр-Рияде решено снять часть санкций с России

25.03 / Освобожденный заложник подал в суд на пропалестинские движения Колумбийского университета

25.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1126-й день войны

25.03 / Глава Пентагона назвал ложью публикацию об утечке планов удара по Йемену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика