ФСИН выпустит памятку «Как не стать петухом: ответы на самые важные вопросы при прописке в камере»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о выпуске специальной памятки для новоприбывших заключённых под названием «Как не стать петухом: ответы на самые важные вопросы при прописке в камере».

Цель пособия – помощь в адаптации к новым условиям содержания и профилактика нарушений режима.

В памятке содержатся ответы на самые распространённые вопросы, возникающие у новичков: «Как правильно здороваться с авторитетами?», «Как вести себя за столом?», «Что делать, если просят сигарету, а у вас её нет?», «Как избежать сексуального насилия?» и, конечно же, «Как правильно отвечать на вопрос «Ты кто по жизни?». К каждому вопросу прилагается подробная инструкция с примерами правильных, неправильных и категорически неправильных ответов.

– Мы понимаем, что первые дни в тюрьме – это ответственный, вдохновляющий, но сложный период для любого человека, – заявил представитель ФСИН на пресс-конференции. – Поэтому мы решили создать эту памятку, чтобы помочь новичкам сориентироваться в тюремных реалиях и избежать ошибок, которые могут стоить им здоровья, а иногда и жизни.

В качестве бонуса к памятке прилагается аудиозапись с советами от опытных заключённых, а также видеоинструкция по самообороне в условиях камеры. Первый тираж памяток будет бесплатно передан в российские школы, детские дома и ПТУ.

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