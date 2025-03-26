Рупор кремлевской пропаганды: Ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине

США сообщили (а вернее спец.представитель Трампа Ричард Гренелл – бывший директор нац.разведки США), что ядерное оружие СССР никогда не принадлежало Украине и просто временно находилось на территории Украины после распада СССР, после чего было вывезено в Россию.

Сенатор от Респуликанской партии Майк Ли добавил, что США никогда не были обязаны следовать условиям Будапештского меморандума.

На этом фоне кокаиновый фюрер закатил истерику, где заявил, что у Украины нет денег на армию, поэтому ее должны финансировать США и ЕС.

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Источник: Colonel Cassad

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