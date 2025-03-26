 

В зоне военных действий погибла военный корреспондент российского Первого канала

26.03.2025, 11:40, Новости дня
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Российский Первый канал сообщил о гибели в Белгородской области своего корреспондента Анны Прокофьевой и ранении оператора Дмитрия Волкова. “Военный корреспондент скончалась при исполнении профессионального долга”, – говорится в заявлении.

“Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен”, – цитирует агентство “Интерфакс” пресс-службу канала.

Анне было 35 лет, она окончила РУДН по специальности “журналистика” и свободно владела испанским языком. Была сотрудницей испанской редакции агентства “Россия Сегодня”. На Первом канале работала с 2023 года, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны военных действий.


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