В зоне военных действий погибла военный корреспондент российского Первого канала

Российский Первый канал сообщил о гибели в Белгородской области своего корреспондента Анны Прокофьевой и ранении оператора Дмитрия Волкова. “Военный корреспондент скончалась при исполнении профессионального долга”, – говорится в заявлении.

“Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен”, – цитирует агентство “Интерфакс” пресс-службу канала.

Анне было 35 лет, она окончила РУДН по специальности “журналистика” и свободно владела испанским языком. Была сотрудницей испанской редакции агентства “Россия Сегодня”. На Первом канале работала с 2023 года, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны военных действий.