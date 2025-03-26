 

«Это бабское пойло»: Госдума запретила российским мужчинам употреблять смузи

26.03.2025, 11:33, Разное
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Государственная дума единогласно поддержала инициативу депутата Султана Хамзаева о введении ограничений на продажу и употребление смузи — с 1 мая 2025 года российским мужчинам запрещается приобретать и пить популярный напиток.

«Это бабское пойло, которое нормальному мужику чуждо. Хочешь пить смузи — езжай на Запад и там употребляй эту отраву среди мужеложцев и других извращенцев», – сказал автор законопроекта.

За употребление смузи россиян будут привлекать к административной ответственности — штрафу в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо обязательным работам сроком до 100 часов. За реализацию напитка мужчинам продавца ждёт штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, в случае повторного нарушения в течение календарного года деятельность торговой точки может быть приостановлена.

В ближайшее время парламент рассмотрит вопрос о полном запрете смузи на территории России — соответствующий законопроект разрабатывается комитетом Государственной думы по охране здоровья.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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