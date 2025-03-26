Мнение «аналитика»: О возвращении в «лихие 1990-е»… Ну что, все довольны?

Как говорится, «стремительным домкратом».

И ведь предупреждали же умные головы, что так и случится рано или поздно. Что возвращение России в «Застой 2.0» неизбежно повлечёт всё остальное, бывшее после. Что это дорога в один конец.

Ну вот оно всё и приходит теперь — скорее раньше, чем позже.

Потому что грабли те же. И головы тоже…

На самом деле, квинтэссенция «лихих 1990-х» — это не бандитизм, не шоковые «либеральные» #реформы, не повальная #бедность и уж тем более не «разгул демократии». Суть того периода — масштабный передел собственности. А остальное лишь побочные эффекты, либо частности.

Сейчас, как отмечают беспристрастные наблюдатели, тоже идёт передел. Только с противоположным знаком. Резко усилившееся #государство начинает «возвращать своё».

Согласно экспертным подсчётам, #Россия переживает крупнейшую волну национализации с 1990-х. Всего за два года государство вернуло частных активов на 2,56 трлн рублей. Это вчетверо больше, чем выручили от нашумевших залоговых аукционов 1990-х, подсчитали некоторые релоцировавшиеся за рубеж издания-иноагенты и их эксперты, тоже «иноагенты».

Например, согласно расчётам экономиста Дэниела Трейсмана, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, «честная» рыночная цена 12 крупнейших российских компаний, проданных в 1995 году на залоговых аукционах, составляла без скидок 3,3 млрд долл. А с учётом инфляции за 30 лет это уже 6,9 млрд долл. Тогда как стоимость обращённых в госсобственность различных активов, 2,56 трлн руб., — это примерно 28 млрд долл. по среднему курсу 2024 года.

Особенно заметно эти процессы ускорились с начала 2025 года. За неполные три месяца под руку государства перешло 50 компаний стоимостью 808 млрд рублей. Это уже две трети того объёма активов, которые были национализированы за весь прошлый год. Самый громкий кейс 2025 года — иск к владельцам аэропорта «Домодедово», оцененного в 320 млрд рублей. Претензии к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану сводятся к их иностранному гражданству. И это — пример новой тенденции: владельцы около трети национализируемых компаний живут за границей.

Крупнейшим переделом в недвижимости стала конфискация собственности экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Семье принадлежало около 40 объектов в Москве — в том числе отель Four Seasons напротив Кремля, ТЦ «Горбушкин двор» и «Филион». Они приносили около 135 млн долл. выручки от аренды в год. Все эти объекты нынче перешли государству. Но #власть охотится не только за деньгами, бизнесом и землёй. Уже поданы три судебных иска на изъятие интеллектуальных прав, связанных с оборонными разработками. Судя по имеющейся статистике таких споров, шансы на успех у госорганов весьма высоки.

Конечно, приватизация 1990-х была намного более масштабной по объёмам. В том числе благодаря ей две трети россиян живут в собственных квартирах и домах, а по доле жилья в частной собственности страна входит в число мировых лидеров.

С другой стороны, приватизация 1990-х была «несправедливой» и внеэкономической, что признал даже один из её главных авторов Анатолий Чубайс. Многие стратегические предприятия переходили в частные руки за бесценок, ведь главным было «подорвать базу» для возможного «коммунистического реванша». Последствия этой скоропалительной борьбы с гипотетической «красной угрозой» не преодолены до сих пор.

Но нет никаких оснований полагать, что нынешняя «деприватизация» призвана восстановить справедливость. Зато шаг за шагом создаётся правовая среда и применительная практика, по которой национализировать можно будет всё, что угодно. И #собственность станет всё более эфемерным понятием.

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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