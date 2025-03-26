Рупор кремлевской пропаганды: Соглашение о прекращении ударов по энергетике

Соглашение о прекращении ударов по энергетике

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщает Кремль.

— Нефтеперерабатывающие предприятия.

— Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции.

— Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.

— Атомные электростанции.

— Дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта, по взаимной договорённости может быть продлён.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

PS. Почти наверняка противник будет срывать эти договоренности.

PS2. Ночью ВС РФ уже традиционно запустили 150+ "Гераней" по Украине. Особенно сильно прилетало в Кривом Рогге.

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Источник: Colonel Cassad

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