Рупор кремлевской пропаганды: Все кто смотрел на убийство Ганула должны быть наказаны
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Дочка Фарион требует наказать тех одесситов, которые спокойно смотрели как прямо на улице убивали нациста Ганула. Никто не вступился за него и не попытался спасти.
Собственно, остается пожелать, чтобы дочку Фарион отправили туда же, куда и ее бесноватую мамашу вместе с Ганулом. Хороший нацист – мертвый нацист.
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Источник: Colonel Cassad
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