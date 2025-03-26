Рупор кремлевской пропаганды: Все кто смотрел на убийство Ганула должны быть наказаны

Дочка Фарион требует наказать тех одесситов, которые спокойно смотрели как прямо на улице убивали нациста Ганула. Никто не вступился за него и не попытался спасти.

Собственно, остается пожелать, чтобы дочку Фарион отправили туда же, куда и ее бесноватую мамашу вместе с Ганулом. Хороший нацист – мертвый нацист.

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Источник: Colonel Cassad

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