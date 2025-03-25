Рупор кремлевской пропаганды: Коварный план Берия по спаиванию Хрущева



Из воспоминаний Хрущева.

Огонек, № 5, 1990

https://poltora-bobra.livejournal.com/1578721.html – цинк

Какой коварный Берия. Почему еще не сняли фильм, где Берия не только всех репрессирует, но еще и спаивает.

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Источник: Colonel Cassad

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