Рупор кремлевской пропаганды: Договоренности в Эр-Рияде

Администрация Трампа сообщила о достижении договоренностей по Украине:

1. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы против коммерческих судов в Чёрном море.

2. США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергетики.

3. США помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

4. США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия.

5.. США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

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Источник: Colonel Cassad

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