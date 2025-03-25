Рупор кремлевской пропаганды: Договоренности в Эр-Рияде
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Администрация Трампа сообщила о достижении договоренностей по Украине:
1. США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы против коммерческих судов в Чёрном море.
2. США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергетики.
3. США помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
4. США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия.
5.. США и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море
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Источник: Colonel Cassad
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