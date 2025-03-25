Мнение: Дырявое сельское хозяйство СССР, уклонение от сбора картошки и золотая брежневская говядина

1. Советское сельское хозяйство могло бы стабильно давать прекрасные урожаи, завалив страну хлебом, досыта накормив всю скотину и создав мощный приток валюты от экспорта зерна в капстраны. Всего-то надо было — расставить по нужным местам крепких профессионалов и замотивировать их на ответственную работу.

К сожалению, проблемы были и с тем, и с другим. Крепких профессионалов выбили после 1917 года физическими методами: крупных фермеров прогнали или подвергли репрессиям, лучших крестьян раскулачили, прослойку учёных и инженеров сократили разными способами вчетверо. Новые кадры готовили как будто в шутку, наоборот: во главе колхозов ставили идейно плохих хозяев, потомственных бедняков, прицельно отталкивая от руководства тех, кто собирал хорошие урожаи, то есть считался кулаком. Вдобавок к этому Сталин породил опустошительную волну так называемых «двадцатипятитысячников» — отправил 25 тысяч городских рабочих руководить колхозами. Насколько я понимаю логику вождя, он думал, будто сельское хозяйство — это война, и что если укрепить силы местной бедноты идейно крепкими кадрами, готовыми проявлять решительность и жестокость, то враг непременно будет разбит.

С мотивацией в советских колхозах тоже не задалось. Опытным путём выяснилось, что колхозники не хотят выкладываться за трудодни, и что им глубоко безразличен урожай, который, как они знают, партия в любом случае у них отберёт (см. фильм «Председатель»). На более высоких уровнях, где планировали посевную и уборочную, с мотивацией также было плохо: советских чиновников слабо заботили урожаи, и ещё меньше их волновала элементарная сохранность собранного зерна. Советских чиновников занимало только благорасположение тех, кто мог их уволить, повысить или наградить — а оно с успехами на полях было связано отнюдь не напрямую…

Передаю слово читателям. Юрий Горбачёв делится в комментариях воспоминаниями о советском и постсоветском сельском хозяйстве. Цитирую (ссылка):



Урожайность в СССР была низкой. Нечерноземье – 8-10 центнеров зерновых. Кубань – за 40 центнеров давали путевки в ГДР. На 5000 Га работали 1500 работников на Кубани.

[В капиталистическое время] я проработал 4 года диспетчером ГЛОНАСС, [задача была] мониторить работу авто, тракторов, комбайнов. 70 центнеров – уже мало, идут разборки, давай 100. На 9000 Га работает 150 работников, из них 45 в охране.

Раньше – студенты, школьники, солдаты, заводчане, сотрудники НИИ, все шли в поле и не могли всё собрать. Сегодня – после сбора урожая перепашут, закультивируют, удобрят пару раз и даже посеют озимые, и подкормят их на зиму. И никакой ручной работы в поле.

Нечерноземье оставлено на консервацию, так как Черноземье даёт в 2,5-3 раза больше, чем Россия может потребить. И кто-то плачет по старым добрым временам.

Сегодня не дают нарушить технологию. Нарушил – сразу потери урожая, директора к ответу и по всей цепочке. Над агрономами есть агрономы в центре. Спутник всё видит, где сколько дали удобрений – за воровство удобрений, как за колоски при Сталине, увольнение сразу. Удобрения из мешков в агрегаты высыпают под камерами охраны, чтобы был виден номер мешка.

Я почти год работал на току, там у охранника 17 камер, у заведующей тока тоже, за взвешиванием авто следит элеватор за 40 км. Если раньше с тока можно было украсть грузовик зерна, то сегодня только пакетик до 5 кг, с проблемами. Вот и отличие, тогда и сегодня.

Добавлю от себя, что дело, конечно же, не в спутниках и не в видеонаблюдении. До революции видеонаблюдения не было, а в небе летали только ангелы, однако с урожайностью всё было отлично. Дело в капиталистической меритократии: на ответственные должности продвигаются те, кто лучше справляется с реальными задачами, при этом работникам и начальству создают такие условия труда, чтобы всем было выгодно и интересно работать на совесть, хорошо.

2. Дмитрий Дегтярёв рассказывает в комментариях, как отлынивал от принудительного сбора картошки. Цитирую (ссылка):



В школе с 7 по 10 класс гоняли нас весь сентябрь на уборку картофеля. В колхоз «Путь к разрухе». Вручную. Тракторная копалка «маципура» (по фамилии белоруса-изобретателя) ходит по рядкам, и мы за ней идём с вёдрами. Таскаем собранный картофель в тракторную телегу на краю поля.

В общем, лошадиный труд. И в дождь, и в снег. Без выходных и горячего питания. Подгоняемые весёлыми матерками нетрезвого колхозного бригадира-овощевода. А в ноябре привезли в школу расчёт – и получил я за свой лошадиный месячный труд всего 36 рублишек (советско-деревянных).

Было это в 8-м классе. А в 9-м я уже не поехал. Ни дня! Как меня «прорабатывали»! И на педсовете, и на бюро школы, и на комсомольском собрании класса, стыдили и чем только не грозили. Родителей вызывали, но они сказали, что я уже взрослый и потому могу отвечать сам за свои поступки. Разумеется, в 10-м классе та же история. Будете платить – поеду.

Школу закончил очень хорошо, но в характеристике написали, дескать не проявлял общественной активности. А в техникуме этой характеристикой подтёрлись. Это был хороший урок: я с «младых ногтей» понял – где социализм, там нищета!

Добавлю от себя, что 36 рублей за вахту в тяжёлых условиях — это копейки, даже по скромным советским меркам. Однако всё же жаловаться автору комментария грех, так как многие другие школьники не получали за работу «на картошке» вообще ничего — они работали за отдыхающих колхозников почти бесплатно, «за еду». С другой стороны, обвинить колхозников в эксплуатации школьников тоже нельзя: труд колхозников оплачивался столь скудно и несправедливо, что напрягаться им не было никакого смысла.

3. Историк Александр Дюков пишет, что производство дефицитной говядины было в СССР глубоко дотационным (ссылка):

Уже в 1970 г. государственные затраты на производство говядины на 80% превышали розничные цены. В 1986 г. разница была уже 200% – чтобы продать населению говядину на 1 рубль 77 копеек, государство тратило 5 рублей 37 копеек.

Речь идёт о ценах на мясо в государственных магазинах, которые были достаточно условны, так как даже в хорошо снабжаемых столицах мяса вечно не хватало, а лучшие части до прилавков даже не доходили. Рекомендую серию «Мои универсамы» от Святослава Логинова, там эта сторона советской торговли тоже подсвечена (ссылка).

Избавиться от дефицита мяса СССР мог бы по щелчку пальцев — достаточно было бы легализовать частные фермы, вот как сейчас. Собственно, в нацреспубликах примерно так и сделали: если русским в советские времена держать сколько-нибудь прибыльное хозяйство запрещали категорически, то в условных Грузии или Эстонии, даже в Украинской ССР, на «нетрудовые доходы» сельчан смотрели сквозь пальцы.