Рупор кремлевской пропаганды: Кремль о переговорах РФ и США по Украине

Официальный комментарий Кремля о договоренностях России и США по Украине.

Таким образом, за согласие с прекращением огня на Черном море Кремль потребовал снятие существенной части санкций против банковского и продовольственного сектора. Если санкции не снимут, то перемирия не будет.

Шайба на стороне США.

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Источник: Colonel Cassad

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