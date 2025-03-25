Рупор кремлевской пропаганды: Кремль о переговорах РФ и США по Украине
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Официальный комментарий Кремля о договоренностях России и США по Украине.
Таким образом, за согласие с прекращением огня на Черном море Кремль потребовал снятие существенной части санкций против банковского и продовольственного сектора. Если санкции не снимут, то перемирия не будет.
Шайба на стороне США.
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Источник: Colonel Cassad
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