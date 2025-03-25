Мнение: Страх перед богатством, Путин снизил число бедных вдвое, падение популярности кредитных карт

1. В Школе Капитализма я рассказываю про плутофобию, страх перед богатcтвом. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Страх богатства также имеет под собой некоторые рациональные основания.



А. Богатый человек автоматически попадает в категорию «добыча» для плохих людей и организаций. Его могут ограбить, его могут надуть, его могут раскулачить или посадить в тюрьму. Богатому человеку даже девушку сложно себе найти — в отличие от простого парня с просроченными кредитами в МФО, богач невольно видит в каждой девичьей улыбке хищный оскал выпускающей когти голддиггерши.



В нашей стране этот страх особенно силён, так как совсем недавно по историческим меркам богатых истребляли массово: сначала отправляли в лагеря, а позже, в лихие девяностые, подвергали пыткам при помощи паяльника.



Думая о богатстве, многие невольно прикидывают: «а готов ли я к тому, что меня объявят врагом народа и троцкистским шпионом? А хочу ли я обороняться от организованной и неорганизованной преступности — от всех этих кровожадных и готовых на любую жестокость бандитов, алчущих моих денег?».



Б. Богатого человека окружающие немедленно начинают стыдить за его богатство, при этом поношение идёт сразу по двум направлениям. Во-первых, богатого объявляют вором, так как каждому люмпену известно, что заработать большие деньги можно исключительно воровством. Во-вторых, богатого объявляют бессердечным скупцом, который покупает себе новый станок в цех, в то время как его школьному другу Пупкину не хватает по утрам на опохмел.



Превратиться для родственников и знакомых в дойную корову — причём в корову недостойную, презираемую, проворовавшуюся — довольно страшно. Жил Эдмон в дружной семье, и все его любили, а тут внезапно разбогател, и теперь только и слышит со всех сторон негодующее: «Дай! Дай! Дай!»…

2. Genby пишет, что процент бедных в России снизился вдвое за несколько лет. По объективным общемировым меркам, которые применяют международные организации, бедных у нас около 1%, а нищих почти и вовсе нет. Ну, это если не считать бедным того, кто не может позволить себе каждый год летать в Турцию, а нищим — даму с пластиковым стаканчиком у метро, которая зарабатывает на подаянии столько, что может в Турцию хоть каждый месяц летать. Цитирую (ссылка):



Любителей СССР страшно расстроило, что число официально бедных россиян, живущих за чертой официально принятого прожиточного минимума, достигло в 2024 году исторически самого низкого значения в 10,5 миллионов человек, или 7,2% от всего населения [ссылка]. И обещание Путина снизить бедность вдвое к 2024 году было выполнено точно в срок, и точно вдвое.

Тогда в марте 2018 он говорил «Сейчас меньше прожиточного минимума получают 20,3 млн человек». Сейчас в марте 2025 меньше прожиточного минимума получают 10,5 миллионов человек. Путин обещал – Путин сделал. Вдвое – вдвое. Было 20 млн – стало 10 млн. <…>

…есть четко определенные показатели нищеты и бедности у Всемирного банка, которые он ведёт с 1985 года по разным странам.

Нищим считается тот, кто имеет доход до $2.15 в день. Бедным – до $3.65, малоимущие – до $6.85. И это не в номинальных долларах, а по ППС в долларах 2017 года. <…>

Конечно, людей с таким доходом в России просто нет. И Россия входит в число 20 прекрасных стран, где нет нищих.

А вот в РСФСР в 1990 таких нищих согласно докладам Всемирного банка было 3 млн человек.

Нищие, как пережиток советского времени, исчезли из России в 2015 году.

Забавный парадокс — вся суть коммунизма-ленинизма заключается в подчёркнутой материальности, в полном отрицании загробного мира и прочих отвлечённых идей. Однако именно по материальному фронту бездуховные коммунисты почему-то начисто проигрывают капиталистическим идеалистам: капиталистический рабочий живёт гораздо сытнее и богаче социалистического.

3. В России за год резко упала популярность кредитных карт (ссылка):

По итогам февраля 2025 года суммарный объем выдачи новых кредитных карт в России сократились на 52,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 1,06 миллиона единиц. <…> Для сравнения, в последний зимний месяц прошлого года банки выдали россиянам в общей сложности 2,21 миллиона новых кредиток. Таким образом, за 12 месяцев показатель просел более чем вдвое, или на 1,15 миллиона единиц. <…>

Выдачи новых кредиток в России стабильно сокращаются с мая 2024-го. Достигнутый в феврале 2025-го результат оказался наименьшим за последние 12 месяцев, добавили эксперты. Подобную динамику они связали прежде всего с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, руководство которого по итогам мартовского заседания сохранило ключевую ставку на рекордно высоком уровне в размере 21 процента годовых. Эта планка остается без изменений с октября 2024 года.

Что касается экспертов, их мнению доверять не стоит — они всегда и во всём винят ЦБ, и это в 95% случаях предоплаченная позиция.

Возможно, ЦБ действительно засушил спрос высокой ставкой, и граждане отказываются от кредиток вынужденно, так как не могут себе их позволить. Или, возможно, мы наблюдаем тут какой-нибудь технический феномен: например, продление банками сроков действия старых кредиток или массовый переход на платежи через смартфон.

В любом случае, кредиткам пора уходить на пенсию. Причина в том, что кредитные и дебетные карты — это неправедный источник дохода для банков. Когда вы покупаете по кредитке товар за 10 тысяч рублей, банк забирает себе 200 рублей за проведение операции, так называемый эквайринг. Технически эквайринг стоит очень дёшево, там просто электроны бегают туда-сюда, но банки традиционно берут за него около 2%, так рынок сложился. Система оплаты через квадратный куркод, так называемая СБП, обходится покупателям дешевле, всего в 0,7% от розничной цены товара. Систему СБП продвигает наш ЦБ, и он уже достиг в этом деле больших успехов.