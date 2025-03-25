В МГТУ испытывают беспилотник с адаптивным крылом

Студентами МГТУ им.Баумана при поддержке коллег из РЭУ им.Плеханова создан беспилотник, наделенный перспективным крылом с возможностью менять форму. Оно обеспечит дрону улучшенное маневрирование при выполнении полетов и ряд других преимуществ.

Проведенные испытания БПЛА показали отличную маневренность, а также выдающуюся управляемость. Кроме того, за счет композитов, широко использующихся при создании беспилотника, он имеет повышенную надежность всей конструкции, сниженный вес и увеличенную дальность полета.

Адаптивным крылом называют крыло, имеющее эластичную обшивку без швов, которое может менять свой вид в зависимости от режимов полета и погодных условий. Причем за изменение формы отвечают упругие, но весьма прочные двухматричные композиционные материалы — углепластики.

Также дрон с изменяемой формой крыла имеет небольшую взлетную массу в 12 кг, он может нести до 3 кг полезного груза и находиться в воздухе почти шесть часов.

В настоящее время технология изготовления таких БПЛА находится на этапе получения патента, но участники проекта не останавливаются и приступили к разработке контроллера и программного обеспечения, предназначенных для управления дронами.