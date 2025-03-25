Рупор кремлевской пропаганды: Крепкий орешек снова стал президентом

Александр Лукашенко в очередной раз вступил в должность президента Белоруссии.

Как и говорили Джон и Майк, Лукашенко оказался крепким орешком.

PS. Как там Тихановская? Еще побеждает в борьбе за свободу Белоруссии?

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Источник: Colonel Cassad

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