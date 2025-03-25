Мнение «аналитика»: О настоящей бомбе под Россию… Почему ЦБ забил тревогу?

Ошибаются те, кто считают, будто гигантской разрушительной силы бомба закладывается под современную Россию на её юго-западных рубежах. Хотя происходящее там порой вызывает взрывы тревоги у избыточно чувствительных милблогеров, в целом «всё идёт по плану». Точно так же и будущие ветераны, об адаптации которых #Кремль думает уже сейчас, едва ли взорвут Россию.

Нет, эта бомба под её фундамент заложена уже давно. И не обезврежена за 20 сытых лет при всех колоссальных возможностях. А вот теперь, не исключено, снова включился незримый таймер, отсчитывающий время до взрыва.

Всего один график показывает, откуда идёт этот обратный отсчёт.

Вот он.

Это исторические мировые цены на сырую #нефть в долларах 2025 года.

На графике видны два очень важных ценовых уровня. При ценах на нефть в 55-58 долл. за баррель (повторюсь, в текущих долларах, номинальные значения могли быть совсем иными) элиты начинали ощущать беспокойство и дискомфорт. Из-за чего пытались – порой лихорадочно, судорожно и алогично – что-нибудь поменять, чтобы сохранить #власть. Например, затеять «Перестройку», как в 1980-е. Или начать пенсионную и конституционную #реформы, как в 2018-2020 гг.

А при уровне около 40 долл. (в том же масштабе цен) различные беды обрушивались на страну. Вплоть до её распада, как было с #СССР. Или… Ну, вы сами всё понимаете.

В последние годы тренд на снижение мировых нефтяных цен заметен хорошо (зелёная стрелка на графике). Настолько, что даже Центробанк РФ забил тревогу. Агентство Reuters утверждает, что ознакомилось с закрытой презентацией, которую подготовил регулятор для обсуждения под председательством премьера Михаила Мишустина. «Цена на нефть является значительным риском», — сказано на одном из слайдов, а среди других рисков упоминается «значительный рост добычи в Соединённых Штатах и за пределами ОПЕК». Там же сказано, что резервные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и равны объему экспорта российской сырой нефти. «Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах, 18 (!!!) лет низких цен на нефть», — гласит ещё один слайд презентации с тремя восклицательными знаками подряд.

И, по правде говоря, перспективы нефтегазовых цен выглядят не слишком обнадёживающими: 100+ долларов за баррель Urals в обозримом будущем не вангует никто, кроме проплаченных откровенных маргиналов. А серьёзные нефтекомпании — такие, как «Лукойл», — считают, что в ближайшие 10 лет нефтяные #цены скорее всего либо останутся у текущих уровней 70 долл. за баррель, либо опустятся к 50 долл. за баррель. Причём речь идёт о марке Brent, к которой российский Urals торгуется с дисконтом в 10 долл. за баррель. В общем, чревато…

Разумеется, нынешняя #Россия – совсем не Советский Союз. Нет конституционной монополии на власть, закреплённой за одной партией. Нет многочисленных обещаний жить, как при коммунизме, и груза разнообразных социальных расходов: наоборот, государство их всячески сбрасывает с себя. Нет никакой всех побеждающей и единственно верной идеологии… Зато есть рынок и #право умереть для всех, в него не вписавшихся – при абсолютном равнодушии большинства населения, для которого ключевым является лозунг «Сегодня сдохни ты, а завтра… посмотрим». Это сильный демпфер любых внешних и части внутренних экономических шоков.

Как опытный тактик нынешний президент Владимир #Путин блестяще угадал момент, как принудительно зацементировать свою #власть. Но как стратег он, возможно, проиграл. Ибо проблема низких нефтяных цен с соответствующим выпадением доходов не устраняется ни конституционными поправками, ни обнулёнными сроками, ни вписанными в конституцию приобретениями. Ни даже «силовой составляющей».

А тревожные «звоночки» уже оглушительно звенят. Спасительная «подушка» в виде ФНБ быстро сокращается в условиях высоких расходов на #безопасность. Госдолг в рублях растёт астрономическими темпами, при этом часть размещений Минфина выкупается банками за счёт дополнительной денежной эмиссии ЦБ РФ. Отчего не поддаётся снижению двузначная #инфляция даже при ключевой ставке в 21% годовых.

Надежд на «реформы сверху», способные стать палочкой-выручалочкой для нефтезависимой экономики, тоже всё меньше. Как минимум, при нынешней конфигурации власти: если уж за предыдущие 20 лет не смогли научиться наполнять #бюджет иными доходами, помимо нефтегазовых — к слову, их доля по итогам 2024 года опять вернулась на уровень выше 30%, — то почему сейчас получится? Поэтому #Кремль ведёт себя логично – постепенно и показательно закручивает гайки, в том числе через уголовные дела против «отступников», усложнение жизни «иноагентов» и показательные «акции устрашения» против коучей, админов, артистов и совсем случайных персонажей, попавшихся оперу «для палочки».

Народ пока это терпит и на всякий случай безмолвствует.

Но… Как думаете, когда сорвёт резьбу и… крышу?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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