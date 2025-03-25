В Новой Москве построят аккумуляторную гигафабрику

Отечественная компания с говорящим наименованием «Транспорт будущего», которая разрабатывает и выпускает беспилотные авиационные системы, при поддержке правительства Москвы возведет в Новой Москве крупную производственную площадку.

Как уточняется, на данном заводе специалистами «Транспорта будущего» будет налажен ежегодный массовый выпуск передовых литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 4 ГВт⋅ч.

Ожидается, что построенная в Новой Москве фабрика позволит практически полностью покрыть потребности отрасли беспилотных систем в отечественных аккумуляторных батареях и позволит компании занять свою часть рынка в подобных направлениях — электротранспорт, стационарные энергонакопители и т.д.

Здесь стоит отметить, что инженеры «Транспорта будущего» уже запустили в работу аналогичную производственную площадку в Самаре, на которой производятся литий-ионные АКБ на 20 МВт⋅ч ежегодно.