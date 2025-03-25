 

В Новой Москве построят аккумуляторную гигафабрику

25.03.2025, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отечественная компания с говорящим наименованием «Транспорт будущего», которая разрабатывает и выпускает беспилотные авиационные системы, при поддержке правительства Москвы возведет в Новой Москве крупную производственную площадку.

Как уточняется, на данном заводе специалистами «Транспорта будущего» будет налажен ежегодный массовый выпуск передовых литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 4 ГВт⋅ч.

Ожидается, что построенная в Новой Москве фабрика позволит практически полностью покрыть потребности отрасли беспилотных систем в отечественных аккумуляторных батареях и позволит компании занять свою часть рынка в подобных направлениях — электротранспорт, стационарные энергонакопители и т.д.

Здесь стоит отметить, что инженеры «Транспорта будущего» уже запустили в работу аналогичную производственную площадку в Самаре, на которой производятся литий-ионные АКБ на 20 МВт⋅ч ежегодно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Чебурашка-2

25.03 / В Китае 20-миллионный городок перешел на трёхдневную рабочую неделю и удвоил производительность труда

25.03 / Bugatti идет ва-банк: суперкар «Tourbillon» стоимостью $4 миллиона получит восемь выхлопных труб

25.03 / Пиво с психоактивными веществами было привычным инструментом дипломатии древних

25.03 / Трамп допустил, что продаст Запорожскую АЭС России после её передачи США

25.03 / Космические силы США обеспокоены «спутниковыми поединками» Китая

25.03 / Мнение: Что делать, если начала шататься мебельная петля

25.03 / Власти будут поощрять семейные пары, созданные в детском саду

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: 12 млн мертвых душ

25.03 / Мнение «аналитика»: О мурашках по коже от одной фотографии… Почему её история не отпускает даже сейчас?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика