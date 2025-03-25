Глава Пентагона назвал ложью публикацию об утечке планов удара по Йемену

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию об утечке секретной информации об американском ударе по хуситам, содержащуюся в статье главного редактора журнала Atlantic Джефри Голдберга.

“Никто не публиковал планы атаки в чате. Речь идет о лживом полностью дискредитировавшем себя так называемом журналисте, построившем карьеру на распространении “уток”. Он всюду ищет Россию, он роется в грязи”, – заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему ничего не известно об инциденте. “Я не большой почитатель этого издания. Журнал Atlantic разоряется. Да и вообще – какой это журнал. Но я ничего об этом не знаю”, – сообщил президент.

Напомним: Джефри Голдберг рассказал, что был случайно добавлен в онлайн-чат, в котором высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа обсуждали планы удара по йеменским хуситам.

Среди участников чата были министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент США Джей-Ди Вэнс, а в общей сложности 18 сотрудников администрации. Приглашение в группу ему прислал Уолтц.

“Я узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции. И узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил, что инцидент имел место и сообщил о начале проверки. В то же время он отметил: успех операции против хуситов свидетельствует, что угрозы не было ни войскам, ни национальной безопасности.