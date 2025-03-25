 

В Китае 20-миллионный городок перешел на трёхдневную рабочую неделю и удвоил производительность труда

25.03.2025, 16:33, Разное
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Власти небольшого уездного 20-миллионного городка Янчжао объявили об ошеломительных результатах эксперимента по переходу на трёхдневную рабочую неделю.

Согласно официальным данным, несмотря на сокращение рабочего времени до 12 часов в неделю, производительность труда выросла в два раза.

– Мы всегда знали, что китайский народ – самый трудолюбивый и дисциплинированный в мире, – заявил представитель горкома Янчжао товарищ Чжан. – Но теперь мы доказали это научно! Работая всего четыре часа в день, три дня в неделю, наши граждане не только производят вдвое больше продукции, но и успевают уделить больше времени изучению трудов товарища Си Цзиньпина.

По словам местных жителей, секрет успеха заключается в сочетании строжайшей дисциплины и передовых технологий.

– На каждом рабочем месте у нас установлены камеры, которые следят за тем, чтобы мы не отвлекались от работы, – рассказал один из рабочих. – А в свободное время мы посещаем курсы повышения квалификации, где нас учат еще более эффективно выполнять наши задачи. И, конечно, теперь у нас есть время не только работать, но и думать о величии партии!

Теперь успех Янчжао предстоит масштабировать на города и посёлки с населением до 50 млн человек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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